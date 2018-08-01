Фестиваль чая жители Южно-Сахалинска провели в областном центре впервые. Гостей праздника, устроенного в городском парке культуры и отдыха, встречал парад самоваров, информирует «Тихоокеанская Россия».

В центре площадки — длинный стол с чайными принадлежностями, дровяными и электрическими. Самому старому экспонату больше 80 лет. Он передан на Сахалин из Нагорного Карабаха для музея азербайджанской диаспоры, передаёт ГТРК «Сахалин».

Все экспонаты — рабочие. Именно с их помощью островитянам показали секреты заваривания чая по народным традициям.

Фестиваль чайных традиций на Сахалине провели впервые. Его участниками стали почти все островные диаспоры — корейцы, азербайджанцы, таджики, чеченцы, казаки и многие другие. Для гостей праздника они подготовили десятки видов чая — чёрного, зелёного, с пряностями и без, из трав и даже корней растений.

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