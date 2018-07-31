В Суворовском районе Херсона у подъезда дома к 4-летней девочке подошел неизвестный и за руку отвел в кусты. Там он снял с нее золотые серьги и сбежал.

Как сообщили изданию украинскому интернет-изданию khersondaily.com в пресс-службе облУМВД, в течение суток его задержали. Подозреваемый — гражданин Азербайджана.

На его счету несколько имущественных преступлений. Сейчас его дело рассматривает суд.

Кстати, суд ему изменил ему меру пресечения с ареста на домашний арест, и в течение этого времени мужчина совершил 2 грабежа в Херсоне (еще отобрал мобильник у мужчины).

Полицейские изъяли у злоумышленника серьги девочки и вернули их родителям. Злоумышленник задержан по ст.208 УПК.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.186 УК «Грабеж». Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Minval.az