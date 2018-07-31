31 июля в штабе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась встреча между исполняющим обязанности командующего ВМС Азербайджана капитаном 1-го ранга Зауром Гумматовым и делегацией во главе с заместителем командующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) Российской Федерации вице-адмиралом Александром Федотенковым.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах и подчеркнута важность укрепления сотрудничества.

Стороны также провели обмен мнениями по организации и проведению конкурса «Кубок моря-2018».

Minval.az