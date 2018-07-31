31 июля в штабе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась встреча исполняющего обязанности командующего ВМС Азербайджана капитана 1-го ранга Заура Гумматова и делегации во главе с командующим Военно-морскими силами Социалистической Республики Вьетнам вице-адмиралом Фам Хаои Намом.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе встречи в которой обсуждались перспективы развития военного сотрудничества, стороны, отмечая, что военные связи отвечают интересам двух стран, подчеркнули важность дальнейшего продолжения усилий в этом направлении.

Выразив уверенность, что военные отношения и впредь будут продолжительными, вице-адмирал Ф.Хаои отметил, что подобные визиты внесут вклад в укрепление взаимоотношений.

Minval.az