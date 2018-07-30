Российская певица Зара в соцсети благодарит Эмина Агаларова за приглашение на музыкальный фестиваль «Жара-2018».

«С гостями и организаторами этого грандиозного музыкального торжества, который объединил на своей сцене более 250 артистов, представляющих разные культуры и народы. Хочу поблагодарить дорогого Эмина за приглашение на международный фестиваль «Жара». Ты создал огромный проект, которой показал нам, что музыка — вне политики и вне национальных вопросов. Это большой и важный шаг для развития культуры во всем мире, спасибо! А здесь было действительно жарко, непередаваемая атмосфера праздника, которые излучают и зрители, и артисты!» – написала Зара.

Minval.az