В объединениях, соединениях и частях видов и родов войск Азербайджанской Армии начался новый учебный период. Во всех частях проведены митинги, на которых доведены основные цели и задачи на период обучения и порядок их выполнения, пишет сайт МО АР.

На организованных по случаю начала нового учебного периода мероприятиях до всего личного состава были доведены приказы и требования министра обороны, основные цели и задачи по программам обучения, эффективному использованию техники и вооружения, соблюдению мер безопасности, а также другие вопросы по четкой организации учебного процесса в целом.

Первый день занятий начался одновременно с вопросов обучения личного состава действиям по тревоге, уточнению боевых расчетов и тренировок в составе подразделений в дневное и ночное время суток.