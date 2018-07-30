В Медвежьегорском районе на мемориальном кладбище «Сандармох» состоялся субботник, сообщили российскому интернет-сайту stolicaonego.ru в правительстве Карелии.

В уборке территории приняли участие представители национальных общественных объединений Республики Карелия: Общества дружбы с Эстонией «Очаг», Общества национальной культуры азербайджанцев «Одлар Юрду», Общества вайнахской культуры, Региональной национально-культурной автономии поляков «Карельская Полония», организации «Марийцы Карелии». Вместе с общественниками трудился директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин.

Участники субботника привели в порядок памятные знаки, посадили растения, почистили дорожки.

Minval.az