Военнослужащие Азербайджанской Армии примут участие в многонациональном учении «Достойный Партнер 2018» (Noble Partner 2018), который будет проводиться с 1 по 15 августа в Учебном Центре Вазиани и Норио.

Согласно информации МО АР, целью учения является тренировка и усовершенствование взаимодействия сил стран НАТО/ПРМ и стран-партнеров на уровне роты с применением стандартов НАТО в полевых условиях.

В учениях примут участие свыше 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО и стран-партнеров (Азербайджан, Грузия, Армения, Германия, Эстония, Франция, Великобритания, Литва, Норвегия, Польша, Турция, Украина и США).

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