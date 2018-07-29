В столице Германии прошла акция в поддержку немецкого футболиста турецкого происхождения Месута Озила.

В акции под названием «Мой Озил», организованной перед зданием издательства «Axel Springer» Ассоциацией искусств и культуры «Хасиват», приняли участие несколько сотен человек, пишет «Анадолу».

Митингующие держали в руках флаги Турции и Германии и скандировали лозунги в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Месута Озила.

В ходе манифестации был выражен протест в связи с публикациями провокационного характера немецких СМИ, в частности, газеты Bild, против Эрдогана и Озила.

В своем выступлении на акции председатель ассоциации Бигили Уртмен отметил, что граждане ФРГ мусульманского и турецкого происхождения подвергаются нападкам из-за политических взглядов, «не соответствующих общепринятому в стране мнению».

Он напомнил, что Озил стал мишенью для критики немецкой прессы из-за встречи и совместной фотографии с Эрдоганом. При этом он обратил внимание на тот факт, что те же СМИ игнорируют выступления ряда немецких политиков турецкого происхождения на фоне флагов РКК. «Разве РКК не является террористической организацией?», — сказал Уртмен.

Футболист сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил 22 июля объявил о завершении карьеры в национальной команде ФРГ. Озил с 2009 года принял участие в 92 матчах за сборную Германии и забил в ворота соперников в общей сложности 23 мяча.

«Более не могу представлять Германию на международной арене, так как чувствую к себе неуважение и дискриминацию. Я всегда носил форму сборной Германии с гордостью и воодушевлением, но уже не испытываю этих чувств. Это решение далось мне нелегко, потому что я никогда не жалел сил для товарищей по команде, тренеров и немецкого народа. Однако неуважительное отношение высокопоставленных функционеров Федерации футбола Германии к моим турецким корням и их попытки превратить меня в инструмент политической пропаганды создали невыносимую ситуацию. Я играю в футбол не для этого. Я не собираюсь безучастно наблюдать за происходящим. Расизм неприемлем», — написал Озил в соцсетях.

Minval.az