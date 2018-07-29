Заслуженная артистка России Зара безумно рада быть в Баку и принимать участие в международном музыкальном фестивале «Жара-2018».

В интервью Sputnik Азербайджан певица отметила, что впервые прилетела в Баку и потрясена красотой и гостеприимством жителей.

По словам Зары, она посетила могилу Гейдара Алиева, а также легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева. Как отметила Зара, Магомаев был одним из тех исполнителей, которые нашли путь к сердцам миллионы зрителей.

«Никогда не забуду, как будучи юной певицей, однажды посетила концерт Муслима Магомаева, где он выступал вместе со своей супругой Тамарой Синявской. Вы не представляете, что творилось в зале. Такого успеха я не видела ни у одного современного артиста», — сказала Зара.

По ее словам, зрители умоляли Магомаева не покидать сцену и продолжать петь, поэтому вместе трех песен он выступил с сольным концертом.

Зара призналась, что очень сильно волнуется перед своим выступлением перед зрителями «Жары».

«Я считаю, что все внимание постсоветского пространства на данный момент приковано к Баку. Очень надеюсь, что меня тепло примет публика. Я исполню для них любимые песни из своего репертуара», — сказала Зара.

Затем певица исполнила две песни из своего репертуара.

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