В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2018» корабли стран-участниц вышли на учебный полигон на Каспийском море.

Все команды успешно выполнили тренировочные стрельбы по воздушным целям. В ходе тренировок впервые был применен наполненный гелево-воздушной смесью малый аэростат, позволяющий полностью заменить применение авиации и уменьшить расход снарядов. Данное нововведение позволяет судьям в кротчайшие сроки оценить успешность выполнения боевого упражнения и средствами фото- и видеофиксации подтвердить уничтожение воздушной цели, информирует МО АР.

В ходе очередного подготовительного этапа экипажам кораблей предстоит провести комплекс подготовительных артиллерийских стрельб по морской цели и отработать действия расчета по борьбе за живучесть корабля.

Подготовка экипажей продлится до 31 июля.

Minval.az