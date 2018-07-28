В северном регионе в тушении пожара участвуют два вертолета.

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило сообщение в связи с пожаром в северном регионе.

Как сообщается на сайте МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о том, что горят прилесные территории около сел Гонагкенд и Иснов Губинского района, сел Азизкюш, Кохне Гушчу Сиязанского района и Зохрабкенд Шабранского района.

К работам по тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы противопожарной охраны, два вертолета «Ми-17» авиаотряда, добровольцы из числа сотрудников МЭПР, районной исполнительной власти и местных жителей. По предварительной информации, пожары на территории Губинского района локализованы.

Меры по тушению пожаров продолжаются.

Напомним, все три района преимущественно горные, и в настоящий момент дует порывистый ветер, что затрудняет тушение пожара.

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МЭПР распространило информацию о пожаре в Сиязанском районе.

Как сообщили пресс-службе МЭПР, сегодня начавшийся около 14.00 в селе Кохне Гушчу пожар из-за сильного ветра перекинулся на территорию Национального парка Алтыагач.

К тушению огня немедленно приступили силы МЭПР и МЧС.

В настоящий момент принимаются оперативные меры по борьбе с огнем.

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В Губе, Сиязане и Шабране начался сильный пожар.

Как сообщили в Административном округе села Гонагкенд Губинского района, пожар произошел в лесном массиве, пишет АПА. Сотрудники противопожарной части вместе с местными жителями стараются ликвидировать очаги воспламенения на территории около 10 гектаров.

Начавшийся же в селе Азизкюш Сиязанского района пожар перекинулся на село Зохрабкенд Шабранского района. Есть опасность распространения огня на лесную зону.

Тот факт, что все три района преимущественно горные, и в настоящий момент дует порывистый ветер, затрудняет тушение пожара.

Minval.az