Известный российский бизнесмен, уроженец Баку, президент Crocus Group Араз Агаларов высоко оценил проведение Международного фестиваля «ЖАРА», сообщает Trend.

«Фестиваль «ЖАРА» — самое большое событие в музыкальном мире на территории всего бывшего Советского Союза. Учитывая, какое большое внимание уделяет Первый канал России фестивалю «ЖАРА», показывает несколько дней, чего нет ни на одном фестивале, то можно сделать вывод, что это самое серьёзное музыкальное событие. Любое международное событие на территории Азербайджана служит популяризации страны», — отметил Араз Агаларов, подчеркнув большую роль фестиваля в развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

Minval.az