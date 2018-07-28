В Азербайджане в связи с профессиональным праздником адвокатов 30 июля всем лицам, обратившимся в адвокатские структуры, с 09:00 до 18:00 будут оказаны бесплатные юридические услуги, сообщает Тренд.

Ниже приводятся адреса ряда адвокатских структур, функционирующих в Баку:

Адвокатское бюро № 1 – Баку, Ясамальский р-н, просп. Азербайджана, 30

Адвокатское бюро № 2 – Баку, Насиминский р-н, ул. Б. Сафароглу, 172

Адвокатское бюро № 3 – Баку, Сабаильский р-н, ул. Истиглалият, 65В

Адвокатское бюро № 4 — Баку, Ясамальский р-н, ул. Балабабы Меджидова, 48А

Адвокатское бюро № 5 — Баку, Насиминский р-н, просп. Азадлыг, 56С

Адвокатское бюро № 6 — Баку, Низаминский р-н, ул. А. Манафова, 16

Адвокатское бюро № 7 — Баку, Сабунчинский р-н, пос. Бакиханова, ул. Мехмандарова, 1

Адвокатское бюро № 8 — Баку, Хазарский р-н, пос. Мардакан, ул. Тельмана, 3

Адвокатское бюро № 9 — Баку, Сураханинский р-н, ул. Саттара Бахлулзаде, 17

Адвокатское бюро № 10 — Баку, Гарадагский р-н, пос. Локбатан, ул. Буниатзаде, 3

Адвокатское бюро № 11 — Баку, Бинагадинский р-н, пос. М.А. Расулзаде, ул. М. Гамбарова, 11

Адвокатское бюро № 12 — Баку, Насиминский р-н, ул. С. Вургуна, 32

Адвокатское бюро № 13 — Баку, Хатаинский р-н, ул. Неапольская, 9А

Адвокатское бюро № 14 — Баку, Насиминский р-н, ул. Мирали Гашгая, 24

Адвокатское бюро № 15 — Баку, Наримановский р-н, ул. Фирдовси Мамедова, 12

Адвокатское бюро № 16 — Баку, Наримановский р-н, ул. Ага Нейматуллы, 23

Адвокатское бюро № 17 – Баку, Ясамальский р-н, ул. Захида Халилова, 523-й квартал, дом 2/11

Адвокатское бюро № 18 – Баку, Насиминский р-н, ул. Асифа Магеррамова, 15.

Информацию об адресах других адвокатских структур Баку и регионов республики можно получить по ссылке:

http://barassociation.az/communities

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