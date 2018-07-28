Ереванский суд первой инстанции отказался освободить под залог арестованного 27 июля экс-президента Армении Роберта Кочаряна, заявил его адвокат Рубен Саакян.

«Мы ходатайствовали об освобождении Кочаряна под залог, предложили достаточно крупную сумму. Ходатайство не было удовлетворено», — сказал Р.Саакян на пресс-конференции в субботу, сообщает «Интефакс».

Он отметил, что обвинение в свержении конституционного строя не имеет никакого отношения к делу о раскрытии событий 1 марта 2008 года и разгоне демонстрации. «Это заказ. Думаю, что всем понятно, кто заказчик. Считаю, что они находятся также в прокуратуре и Специальной следственной службе», — сказал адвокат.

Накануне суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

Minval.az