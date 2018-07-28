США последовательно призывают руководство Армении провести серьезное, надежное и независимое расследование событий, имевших место в ночь с 1-го на 2 марта 2008 года.

Об этом «Голосу Америки» сообщил официальный представитель Госдепа США, комментируя представленное второму президенту РА обвинение по делу 1 Марта – свержение конституционного строя.

«Мы неизменно акцентируем нашим армянским партнерам, что важно уважать международно признанные критерии правосудия», – добавил официальный представитель Госдепа.

Minval.az