Популярная грузинская модель Анна Ахвледиани наконец-то обвенчалась со своим молодым человеком, сообщает Sputnik Грузия. Фотографии со свадьбы двух красивейших людей Грузии опубликованы в Instagram модели.

Избранником фаворитки итальянского дома моды Dolce&Gabbana стал Гиги Берая. Молодой человек обладает не менее яркой модельной внешностью, некоторые пользователи даже заподозрили родство между молодоженами.

❤ Публикация от Ana Akhvlediani (@annaakhvlediani) 3 Май 2018 в 1:03 PDT

В СМИ Ахвледиани и Берая неоднократно называли самой красивой парой Грузии. На свадебных фотографиях видно, что у модели уже заметен животик — пара ждет первенца.

Ахвледиани — одна из самых успешных моделей Грузии. Она стала фавориткой итальянского дома моды Dolce&Gabbana и была выбрана в ходе кастинга из 500 претенденток. Перед своим первым успехом в Милане в 2014 году Анна не имела никакого отношения к модельному бизнесу.

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