29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 31-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы — 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-40%.
На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 27-28 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 28-29 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра без осадков, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40, в горах ночью ожидается 14-19, днем 23-28 градусов тепла.