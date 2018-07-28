Пожар в Гирканском национальном парке потушен.

Пожар, начавшийся 27 июля в 23:00 вблизи села Шову Лянкяранского района и перекинувшийся на территорию Гирканского национального парка, потушен. В тушении пожара приняли участие сотрудники МЭПР, местная сила и техника МЧС, а также гражданское население. В результате оперативных мер пламя в ночные часы было потушено, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов.

В основном в результате пожара сгорели сухая трава и кустарники. Лесной покров национального парка не поврежден. Всего пожар охватил площадь в 0,6 гектара.

Minval.az