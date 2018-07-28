Президент США Дональд Трамп провел в пятницу, 27 июля, заседание Совета национальной безопасности по выборам, на котором заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в электоральный процесс, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других злонамеренных лиц», – говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, а также полностью переизбрана палата представителей США.

Minval.az