Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщает Reuters.

По информации источников издания, поездка может состояться в сентябре. Это будет первый визит Эрдогана в Германию с 2014 года и его первый визит в должности президента.

Программа визита может включать в себя прием у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальный банкет.

В последние годы отношения двух стран заметно ухудшились. Связано это с запретом на выступления турецких политиков в ФРГ, с задержаниями немецких граждан, среди которых журналисты и правозащитники.

Minval.az