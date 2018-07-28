Умер писатель Владимир Войнович. Ему было 85 лет.

О смерти Войновича сообщил в фейсбуке журналист и бывший диссидент Виктор Давыдов со ссылкой на друзей писателя. Причиной смерти, по его словам, стал сердечный приступ. Также о смерти Войновича написал журналист Виктор Шендерович.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас — Душанбе, Таджикистан). Он сделал успешную карьеру в официальной советской литературе: опубликовал несколько повестей, писал стихи к песням. После публикации сатирического романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» за границей Войновича исключили из Союза писателей, а через несколько лет, в 1980 году, выслали из СССР и лишили гражданства.

В эмиграции Войнович написал сатирическую антиутопию «Москва-2042». В 1990 году советское гражданство писателя было восстановлено, после этого он вернулся в СССР.

Войнович активно критиковал политику российских властей в годы правления Владимира Путина. В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ, в 2003-м — письмо против войны в Чечне. В феврале 2015 года написал открытое письмо президенту России с просьбой об освобождении Надежды Савченко, напоминает «Медуза».

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