Звездные гости Международного фестиваля «ЖАРА-2018» во всей красе предстали перед фанатами и журналистами на красной дорожке, сообщает Trend Life.

Среди почетных гостей фестиваля – вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Ведущая мероприятия представила прошедшую по красной дорожке Лейлу Алиеву как музу фестиваля, выразила восхищение ее позитивным настроением.

Отметив, что первый день фестиваля прошел на высоком уровне, Лейла Алиева пожелала участникам и зрителям прекрасно провести время.

Лейла Алиева сказала: «Так много счастья. Когда я общаюсь с вами, чувствую еще больше. Я думаю, вы справляетесь идеально. Вчерашний день был прекрасен. Уверена, что сегодня будет так же. Желаю всем прекрасного вечера и здоровья. Спасибо».

Среди почетных гостей также были российский бизнесмен, уроженец Баку, президент Crocus Group Араз Агаларов с семьей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навка.

Второй день фестиваля ознаменован юбилейными вечерами Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии. В этот день также выступают EMİN, Полад Бюльбюльоглу, Zivert, Artik&Asti, Настя Задорожная, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Аня Шульгина, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Жасмин, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Натали, Наталья Подольская, Николай Басков, Слава, Стас Пьеха, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Анжелика Варум, София, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Mastank, Дарья Антонюк, Гюзель Хасанова, DJ Shock, Самир Багиров, Elman, A Studio, The Jigits. Ведущие – Яна Кошкина, Яна Чурикова и Николай Басков.

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