Накануне в Суде Низаминского района города Баку под председательством судьи Фикрета Мирзаева состоялось заседание по иску известного азербайджанского бизнесмена, мецената, общественно-политического деятеля, Президента «Союза Азербайджанцев Мира» и «Всемирного азербайджанского культурного фонда», Первого вице-президента «Азербайджанского Европейского Конгресса» Физули Мамедова против ряда азербайджанских СМИ, опубликовавших клеветнические статьи о нём. Об этом пишет интернет-портал azunion.org.

Интересы Физули Мамедова в Суде защищал его представитель — известный азербайджанский адвокат Аббас Керимбейли.

Предметом иска, в частности, стало то, что 20 февраля 2018 года на страницах интернет издания Modern.az была опубликована статья «Что обсудил Элкапони с Расулом Гулиевым и Гусейном Абдуллаевым?» (Elkaponi Rəsul Quliyevlə və Hüseyn Abdullayevlə nəyi müzakirə edib?). В этой клеветнической статье без каких либо доказательств и без ссылки на какие-то источники информации утверждалось, что, якобы, Физули Мамедов накануне предстоящих в Азербайджане президентских выборов обсудил свои планы на счёт этих выборов с находящимся в тот момент в Германии с бывшим депутатом азербайджанского парламента и увлёкшимся политикой композитором Гусейном Абдуллаевым и живущим в Америке экс-спикером Милли Меджлиса Азербайджана Расулом Гулиевым. А ещё раньше — 31 октября и 02 ноября 2017 года сайты Fia.az, Avrasiya.net и Qlobal.az, также не указывая никакие источники информации и не предъявляя какие-либо доказательства, написали о планах Физули Мамедова участвовать в намеченных на 2018 год президентских выборах в Азербайджане. Кроме того, в этих статьях были изложены и другие придуманные клеветнические факты, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Однако в реальности никаких планов Физули Мамедова на счёт президентских выборов в Азербайджане не было. Физули муаллим до этого уже неоднократно заявлял, что у него нет и никогда не было никаких планов участвовать в выборах Президента Азербайджана.

К тому же господин Мамедов даже чисто юридически не имеет право участвовать в выборах Президента Азербайджана, так как он не является гражданином Азербайджанской Республики и уже 30 лет живёт в России и Италии. Согласно статьи 100 Конституции Азербайджана, Президентом страны может быть избран только лицо, имеющее гражданство Азербайджанской Республики.

Кроме того, Физули муаллим не имел и не имеет никакие контакты с Гусейном Абдуллаевым и Расулом Гулиевым. Однако журналистов вышеуказанных сайтов, заранее преследовавших корыстные цели при написании своих статей о Физули Мамедове, такие достоверные факты почему-то не заинтересовали.

После тщательного судебного разбирательства Суд Низаминского района определил, что содержание статей, опубликованных на сайтах Modern.az, Fia.az, Korrupsiya.az, Avrasiya.net, и Hakimeyyet.az, не соответствует действительности и эти публикации являются клеветническими. Суд установил, что эти статьи порочат честь и достоинство Физули Мамедова, они нанесли ему моральный ущерб и ущерб его деловой репутации. Поэтому указанные азербайджанские СМИ решением Суда были признаны виновными в распространении ложных материалов о Физули Мамедове и были оштрафованы.

Между тем по заявлению адвоката истца, сайты Hakimeyyet.az и korrupsiya.az были выведены из списка ответчиков, так как эти СМИ уже добровольно опубликовали опровержение, указав, что информация, изложенная в клеветнических статьях о Физули Мамедове, не соответствует действительности и принесли перед ним свои извинения.

Однако сайты Modern.az, Fia.az и Avrasiya.net, которые отказались добровольно опубликовать опровержение, теперь по решению Суда обязаны размещать на своих страницах опровержение клеветнических статей о Физули Мамедове. Кроме того, эти интернет-ресурсы решением Суда оштрафованы на 100 тысяч манатов. Но по просьбе истца Физули Мамедова ответчики эти деньги должны направить на помощь социально слабо защищённым семьям, детским домам и другим благотворительным целям в Азербайджане.

Кстати, сам Физули Мамедов с 2015 года снова активно занимается благотворительностью в Азербайджане. В последние два года Физули муаллим подарил семьям шехидов, инвалидам и ветеранам карабахской войны более 10 квартир, помогает лечению азербайджанских военнослужащих, получивших ранения при освобождении оккупированных территорий Азербайджана, и занимается другими благотворительными акциями.

Minval.az