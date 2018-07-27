Предприниматель Эмин Зейналов объявил голодовку после того, как на улице Жилянской снесли его киоск, где он 10 лет торговал цветами.

26 июля Зейналов вышел на то место, где стоял его киоск, с плакатом: «Я буду сидеть здесь и голодать, пока сюда не придет Кличко или его представители». Его цветочный киоск располагался в остановочном комплексе, а 24 июня его снесли.

«Мы не воровали, не убивали, никого не обманывали, а всего лишь продавали цветы. Все эти 10 лет это была самая чистая и ухоженная остановка в городе. Работали мы официально, имея на руках все необходимые документы. И за все эти 10 лет, надеюсь, никто из наших клиентов, соседей не скажет о нас плохого слова», — говорит он (цитата по 44ua).

По словам Зейналова, на месте, где стоял его киоск, хотят поставить другой – сигаретный. Предприниматель считает это недопустимым, ведь рядом – школы, садик и ВУЗ.

Зейналов рассказывает, что 26 июля объявил голодовку, а в субботу перестанет пить даже воду до тех пор, пока на него не обратят внимание киевская мэрия и лично Виталий Кличко.

«Какая разница, где я умру с голода: дома или здесь, — говорит он. – Ведь у меня отобрали возможность кормить свою семью. У нас был один киоск, к которому мы относились, как к своему ребенку, но и тот у нас отобрали».

Minval.az