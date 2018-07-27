В пограничном отряде «Гектепе» пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) сдан новый комплекс погранзаставы «Дашкенд», говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу.

На церемонии, проведенной в связи с открытием нового комплекса погранзаставы, выступил начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев, который подчеркнул, что благодаря большому вниманию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжающего политику великого лидера Гейдара Алиева, во всех воинских частях и подразделениях Госпогранслужбы созданы все служебные и бытовые условия для личного состава.

Гулиев отметил, что азербайджанские пограничники бдительно стоят на страже государственности и границ страны и для всего личного состава Госпогранслужбы большая честь и ответственность служить под верховным командованием Президента Ильхама Алиева.

На церемонии были вручены награды военнослужащим, показавшим высокие результаты в службе.

Учитывая особенности территории, где находится застава, здесь как пилотный проект для бесперебойного электроснабжения заставы установлена солнечная электростанция отечественного производства.

Успешная реализация этого пилотного проекта, осуществляемого совместно с Госагентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, в будущем создаст условия для электроснабжения за счет возобновляемых источников энергии других отдаленных погранзастав со сложными условиями рельефа.

Minval.az