Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе — религиозной святыне в историческом центре Иерусалима, пишет РИА Новости.

Полиция сообщила, что по окончании пятничных молитв в ее сотрудников полетели камни и фейерверки. В ведомстве действия протестующих назвали «не до конца понятным шагом».

«По приказу командующего Иерусалимским округом полицейские силы поднялись на Храмовую гору и начали оттуда эвакуацию присутствующих», — сказано в сообщении.

По информации «Кан», на Храмовой горе слышны разрывы шумовых гранат и видны клубы белого дыма.

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