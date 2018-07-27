Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров не признает обвинения в свержении конституционного строя Армении. Об этом он сообщил журналистам в суде общей юрисдикции.

В ереванский суд общей юрисдикции подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Юрия Хачатурова.

Он пришел на заседание в сопровождении сына, и не захотел отвечать на другие вопросы. Хачатуров поднялся на второй этаж, где в зале заседаний проходят слушания по делу первого марта, отмечает «Спутник Армения».

Генеральному секретарю ОДКБ 26 июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя Армении. В тот же день аналогичные обвинения предъявили второму президенту Армении Роберту Кочаряну. По версии следствия, экс-президент Армении и функционер ОДКБ свергли Конституционный строй в Армении во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Minval.az