Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что когда-нибудь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется покинуть посольство страны в Лондоне. Его слова приводит в пятницу, 27 июля, RT.

Журналисты отметили, что ситуация с Ассанжем не может продолжаться вечно, и в какой-то момент ему придется покинуть дипмиссию. На это глава государства ответил: «Да». Президент указал, что это должно быть хорошо обговорено. Кроме того, Эквадор хочет гарантий, что жизнь основателя WikiLeaks будет в безопасности.

Морено добавил, что никогда не поддерживал деятельность Ассанжа и не соглашался с вмешательством в переписку ради получения информации. По его словам, несмотря на ценность некоторых разоблачений, существуют и другие — законные способы это сделать.

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