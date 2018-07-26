Народный артист России Филипп Киркоров признался, что безумно любит Азербайджан, но было время, когда его не пускали в страну из-за нынешнего посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы.

Однако, причину этого приехавший в Баку для участия в музыкальном фестивале «Жара» Киркоров не назвал.

Как сообщает корреспондент Sputnik Азербайджан, по словам исполнителя, Полад Бюльбюль оглы был единственным человеком в Азербайджане, который делал все возможное, чтобы певец не мог больше посетить Баку в течение продолжительного времени.

«С легкой руки Эмина, его отношения и ребят, которые организовали фестиваль, занавес, существовавший на протяжении двадцати лет между мной и Поладом Бюльбюль оглы, рухнул раз и навсегда. Мне понадобились годы, чтобы эта стена рухнула», – признался Киркоров.

Певец отметил, что из азербайджанских исполнителей его все время поддерживала народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова, которая очень хотела, чтобы он вновь прилетел в Баку. По его словам, они даже вместе исполнили дуэт на азербайджанском языке.

«Я благодарен Айгюн за дружбу. Она самоотверженно боролась за то, чтобы привезти меня в Азербайджан. Спасибо. Уверен, что наше сотрудничество в будущем еще продолжится», — отметил Киркоров.

Певец с сожалением отметил, что не сможет увидеться с Кязымовой на международном музыкальном фестивале «Жара», так как на четвертый день проекта его тут уже не будет.

Minval.az