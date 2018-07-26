В Баку состоялась церемония открытия международного музыкального фестиваля «Жара».

Как сообщает АПА, на гала-концерте, проходящем в центре отдыха «Sea Breeze Resort», выступят Монатик, Григорий Лепс, Лобода, Эмин Агаларов, А-Студио, Дима Билан, Сергей Лазарев, Глюк’ozа, группа «Градусы», Нюша, Настя Каменских, Слава, Алексей Чумаков, Artik & Asti, Тимати, Егор Крид, Мот, Ханна, Миша Марвин и другие известные музыканты.

Согласно информации издания «Тренд», перед началом концерта первого фестивального дня по красной дорожке прошли звезды. В этот вечер внимание поклонников и многочисленных представителей СМИ приковали EMIN, Artik&Asti, Brandon Stone, Doni, Настя Каменских, Natan, Александр Панайотов, Ани Лорак, Анна Седокова, Глюк’oZa, Григорий Лепс, МОТ, Макс Барских, Николай Басков, Сергей Лазарев, Слава, Cултан, Леша Свик, İn-Grid, Айсель Мамедова, Tomas Nevergreen, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Юлия Барановская, Стивен Сигал, многие другие.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на открытии международного музыкального фестиваля «Жара-2018», выйдя на его красную дорожку, сообщает Sputnik Азербайджан.

Ведущие проекта, поприветствовав Лейлу Алиеву, подчеркнули, что ее называют музой фестиваля «Жара».

Лейла Алиева отметила, что рада, что фестиваль уже в третий раз проводится в Баку и собирает такое огромное количество знаменитостей из разных стран, многие из которых впервые приезжают в Азербайджан.

«Фестиваль «Жара» — один из самых масштабных и интересных проектов. Я желаю всем прекрасного вечера. Уверена, что он запомнится всем», — сказала Алиева.

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