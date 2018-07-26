Хор Турецкого выступит в Центре Гейдара Алиева 10 октября. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

В программу концерта войдут различные хиты мировой классики и популярные песни из самых известных композиций репертуара хора, передает АзерТАдж.

Хор Турецкого представляет собой уникальное музыкальное явление XXI века, это синергия певцов с широкими вокальными возможностями, актерскими способностями и особой харизмой.

Коллектив дебютировал в 1990 году. Его создатель и художественный руководитель — народный артист России Михаил Турецкий.

В репертуар хора входят как образцы мировой классики, так и рок, поп-музыка, опера, джаз и народные песни, всего на более чем десяти языках.

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