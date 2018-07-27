Налоговая служба Испании постановила, что Криштиану Роналду должен выплатить €19 млн штрафа за неуплату налогов в период с 2011 по 2014 год.

Об этом сообщает агентство EFE.

По информации агентства, экс-форвард мадридского «Реала» будет приговорён к двум годам тюремного заключения условно.

Эта договорённость была достигнута самим игроком, прокуратурой и представителями защиты интересов государства.

Португальский футболист выступал за мадридцев с 2008 года, пока нынешним летом не перебрался в туринский «Ювентус».

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