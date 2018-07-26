27 июля в Нальчике огласят приговор ингушским силовикам, обвиняемым в убийстве, пытках, грабеже вымогательстве и подделке документов. Согласно информации издания «Кавказ. Реалии», обвинение потребовало назначить обвиняемым в общей сложности 70 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых семь человек. Шесть из них сотрудники ЦПЭ МВД по Ингушетии: бывший начальник ведомства Тимур Хамхоев. (ему запросили 13 лет колонии), его заместитель Сергей Хандогин (запросили 6 лет колонии), начальник ОВД Сунженского района Ингушетии Магомед Беков (6 лет колонии), оперативники ЦПЭ Андрей Безносюк, Иса Аспиев и Алихан Беков (10, 10 и 16 лет, соответственно). Сотруднику ФСБ Мустафе Цороеву гособвинение запросило 9 лет колонии.

Силовиков задержали 7 декабря 2016 года. Поначалу в отношении них завели дело по части 2 статьи 162 УК (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, они избили гражданина Азербайджана, забрали его автомобиль Audi A6 и мобильный телефон, а после требовали от него 800 тысяч рублей «за возврат имущества». Позже дело было переквалифицировано на пункт «а» части 2 статьи 163 УК (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пункт «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Позже в деле появились и другие эпизоды избиения и пыток задержанных.

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