Азербайджан после перерыва вновь возвращается на «Junior Eurovision Song Contest-2018» (JESC).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе конкурса, участие в детском «Евровидении-2018», которое пройдет в Минске в ноябре, официально подтвердило рекордное для этого конкурса число стран — 19. Помимо Азербайджана, это — Албания, Австралия, Беларусь, Франция, Грузия, Италия, Израиль, Казахстан, Португалия, Польша, Ирландия, Сербия, Россия и др.

Конкурс пройдет в Минске 25 ноября. Площадкой, где состоится песенный конкурс, выбрана Minsk Arena, вмещающая 15 тысяч зрителей.

Участник от Азербайджана будет определен в ближайшее время.

Minval.az