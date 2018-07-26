В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю «Жара».

Как сообщает АПА, на пресс-конференции приняли участие организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Сергей Кожевников и другие.

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров на пресс-конференции заявил, что участвует на фестивале уже в третий раз.

Э.Агаларов сказал, что впервые в 2018 году снимет фильм «Жара Баку». Он также выразил отношение к приезду Зары в Баку: «Мое отношение к тому простое. Зара – курдянка. У тех, кто относится к этому негативно, есть свое мнение. Считаю, что фестиваль музыки — это праздник, он несет добро и положительные эмоции».

Ф.Киркоров добавил, что его тоже долгие годы не пускали в Азербайджан: «Речь идет не о руководстве государства. Полад Бюльбюльоглу всегда мне мешал. Я говорю Эмину «спасибо» за то, что я вновь побывал в любимом Баку».

На пресс-конференции было отмечено, что Зара выступит в день закрытия фестиваля – 29 июля.

Отметим, в день открытия фестиваля состоится гала-концерт с участием Монатика, Григория Лепса, Лободы, Эмина Агаларова, А-Студио, Димы Билана, Сергея Лазарева, Глюк’ozы, группы «Градусы», Нюши, Насти Каменских, Славы, Алексея Чумакова, Artik & Asti, Тимати, Егора Крида, Мот, Ханны, Миши Марвина и других известных музыкантов.

Minval.az