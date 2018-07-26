Второй президент Армении находится в Специальной следственной службе, сказала журналистам пресс-секретарь ведомства Марине Оганджанян, сообщает «Спутник Армения».

«Сейчас он участвует в следственных действиях. Другой информации на данный момент нет. Позже будут предоставлены дополнительные сведения», — сказала Оганджанян.

Пока журналисты, собравшиеся у ССС ждали Кочаряна, неожиданно для всех туда пришел генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Он подтвердил, что приглашен по делу 1 марта. На вопрос, не боится ли он быть вовлеченным в дело в качестве обвиняемого, Хачатуров ответил отрицательно.

Роберта Кочаряна решено допросить по событиям 1-2 марта 2008 года в Ереване. Тогда силовики разогнали массовый протест сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Было применено боевое оружие, погибли 10 человек. Никто из организаторов и исполнителей убийств не наказан.

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