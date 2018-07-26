Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о новых льготах. На пять лет от налогов освободили индивидуальных предпринимателей в сельской местности, пишет «Форбс».

Речь идёт о тех, кто организовал в населённых пунктах численностью менее 5 тыс. человек деятельность по оказанию парикмахерских услуг, услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам, ремонту обуви или открыл баню. Льготные микрокредиты будут получать узбекские фермеры для организации теплиц, приобретения семян, саженцев, скота и птицы, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, оросительных устройств (насосы, артезианские скважины и др.) в целях развития производства в личных подсобных и дехканских хозяйствах.

Кроме того, все индивидуальные предприниматели в Узбекистане освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника.

Льготы предоставляются и субъектам семейного предпринимательства. Теперь они вправе без образования юридического лица нанимать до трёх постоянных работников с заключением с ними трудового договора и привлекать в качестве участников семейного бизнеса всех близких родственников, достигших трудоспособного возраста, говорится в сообщении.

Помимо этого, частные водители теперь будут уплачивать ежемесячный фиксированный налог от услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъёмностью свыше 3 тонн по ставке в двукратном размере от минимальной заработной платы.

Одновременно президент Узбекистана повышает ставки налога для крупного бизнеса. Так, на недропользование при добыче цветных и драгоценных металлов налоги выросли в среднем в пять раз. Соответствующее постановление опубликовано 23 июля на сайте национальной базы данных законодательства Узбекистана. Ставка налога на добычу рафинированной меди увеличена с 8,1 до 30%, на металлический цинк — с 4 до 20%, на золото — с 5 до 32%, на серебро — с 8 до 32%.

Minval.az