В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мамеда Насибова.

На суде под председательство судьи Шекер Мамедовой обвиняемому был зачитан приговор: решением суда он был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, пишет Репорт.

М.Насибов злоупотребил доверием граждан и совершил мошенничество примерно на 400 тыс. манатов.

Согласно обвинительному акту, он продал Ираде Исмаиловой 15 сот земли, не имеющей документов в поселке Говсаны за 21 тыс. 500 манатов, а у Чингиза Мамедова взял 200 тыс. манатов под видом строительства для него жилого дома на Абшероне.

Кроме того, М.Насибов совершил мошенничество на 120 тыс. манатов в отношении Адели Мамедовой, 43 тыс. – Гюльназ Хеировой, 17 тыс. – Бахар Алекперовой и 28 тыс. манатов – Бахрама Намазова.

На суде М.Насибов себя виновным не признал.

Напомним, что потерпевший Ч.Мамедов — брат посла АР в России Полада Бюльбюльоглы.

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