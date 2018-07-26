Евросоюз пошел на уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы не допустить торговой войны. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник в европейской делегации.

Сообщается, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США. Телеканал отмечает, что пока нет договоренности по поставкам автомобилей европейского производства на американский рынок.

Также, по заявлению Трампа, стороны начнут переговоры по ввозным пошлинам на сталь и алюминий. «США и ЕС создали рабочую группу, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия», — пояснил он.

Ранее 25 июля Трамп предложил Евросоюзу и США одновременно отказаться от пошлин, торговых барьеров и субсидий. «Это наконец можно будет назвать «Свободным рынком» и «Честной торговлей». Надеюсь, что они согласятся, мы готовы — но они нет», — написал он в своем Twitter.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы, пишет Лента.ру.

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