Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что его знакомство с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не было эффективным. Об этом он сказал в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

Журналист Алексей Венедиктов заметил, что несколько раз президент Путин устраивал встречу между президентом Азербайджана и руководством Армении.

«Предусмотрен ли какой-то формат в ближайшем будущем?», — спросил он.

На это Пашинян ответил, что Владимир Путин уже сделал первый шаг.

«Когда я был в Москве в связи с открытием Чемпионата мира по футболу, Владимир Владимирович познакомил нас с президентом Азербайджана. Мы познакомились с ним. Просто проблема в том, что, к сожалению, это знакомство не стало очень эффективным», — подчеркнул он.

По словам Пашиняна, Ильхам Алиев тоже участвовал в саммите НАТО, но они там даже не здоровались друг с другом.

«…Просто… ну, так получилось», — сказал премьер.

А на замечание Венедиктова о том, что армянский лидер ведь может позвонить Ильхаму Алиеву, Пашинян ответил: «Вы знаете, да, это хорошая идея, но у меня нет его номера телефона».

После этого Венедиктов пообещал, что когда доедет до Баку, то задаст Ильхаму Алиеву вопрос: «готов ли Азербайджан к компромиссу» и попросит номер телефона для Пашиняна.

Minval.az