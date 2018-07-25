В Албании завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между местным «Кукеси» и азербайджанским «Карабахом».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч пройдет через неделю в Баку.

Minval.az