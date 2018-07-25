В Албании завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между местным «Кукеси» и азербайджанским «Карабахом».
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч пройдет через неделю в Баку.
В Албании завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между местным «Кукеси» и азербайджанским «Карабахом».
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч пройдет через неделю в Баку.
Дата: 2018/07/25 23:02
Раздел: Азербайджан, Спорт
Просмотров:
150
Правонарушителя передали работникам полиции
Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25-го июля на государственной границе Азербайджана и Армении направлении Товузского района,
Последним местом работы Милинковича был албанский «Кукеси»
Танковые экипажи, участвующие на конкурсе «Танковый биатлон» и военные повара, принимающие участие в «Полевой кухне» провели предварительные
Завтра в Абшеронском районе Азербайджана будут перебои в подаче газа, сообщает в среду ПО »Азеригаз».
От полученных ран 19-летний парень скончался на месте
ОАО «Азерхалча» будет выделено два миллиона манатов
Команда артиллеристов Азербайджана отправилась в Казахстан для участия в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который будут проводиться в
Азербайджан осуждает все формы и проявления террористической деятельности