Танковые экипажи, участвующие на конкурсе «Танковый биатлон» и военные повара, принимающие участие в «Полевой кухне» провели предварительные тренировки, сообщает МО АР.
Танковые экипажи, участвующие на конкурсе «Танковый биатлон» и военные повара, принимающие участие в «Полевой кухне» провели предварительные тренировки, сообщает МО АР.
Дата: 2018/07/25 21:02
Раздел: Азербайджан, Армия
Просмотров:
95
Последним местом работы Милинковича был албанский «Кукеси»
Завтра в Абшеронском районе Азербайджана будут перебои в подаче газа, сообщает в среду ПО »Азеригаз».
От полученных ран 19-летний парень скончался на месте
ОАО «Азерхалча» будет выделено два миллиона манатов
Команда артиллеристов Азербайджана отправилась в Казахстан для участия в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который будут проводиться в
Азербайджан осуждает все формы и проявления террористической деятельности
Оргкомитет фестиваля «Жара» прокомментировал участие в мероприятии заслуженной артистки России певицы Зары
Определены дни школьных каникул для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики на 2018-2019 учебный год.
В Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превысило санитарную норму в 4 раза.