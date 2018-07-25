В пункте пропуска пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность, пишут местные СМИ.

Так, в пункт пропуска «Великая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время прохождения пограничного контроля мужчина с целью беспрепятственного пропуска через границу на территорию Украины предоставил пограничнику денежное вознаграждение в размере 20 долларов США.

Правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующих правовых решений.

Minval.az