Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

«Я планирую обсудить с президентом России тему Сирии, в частности, ситуацию в провинциях Дераа и Идлиб», — сообщил Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в ЮАР.

По словам Эрдогана, ситуация в Сирии в любой момент может принять неожиданный оборот. «Мы выступаем за прекращение атак в Сирии. Хотим, чтобы сирийский народ жил в безопасной среде», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что ситуация в Сирии пока развивается не по желаемому сценарию. «Это относится к Талль-Рыфату и Мюнбичу. Единственными сирийскими районами, где все идет по плану остаются Африн, Джераблюс и Эль-Баб», — сказал Эрдоган.

Minval.az