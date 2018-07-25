Похоже, организаторы фестиваля «Жара» в Баку учли недовольство азербайджанцев в связи с ожидаемым участием российской певицы Зары на нем.

Так, имя певицы исключено из списка звездных гостей на официальном сайте фестиваля, сообщает Minval.az. В азербайджанском сегмента Facebook активно обсуждался и осуждался возможный приезд в Баку певицы Зары Мгоян и ее выступление на фестивале 29 июля.

Еще в понедельник организаторы уверяли, что Зара не является армянкой.

«Во всех материалах о творческой биографии певицы, включая «Википедию», указано, что Зара – ее полное имя Зарифа, которое, как известно, имеет арабское происхождение, — по национальности езидка, то есть, она принадлежит к народу, относящемуся к курдской этноконфессиональной группе.

Зара родилась в поселке Отрадная Ленинградской области – ее родители — выходцы из армянского города Ленинакан (ныне — Гюмри). Отец — Паша Бинбашиевич, кандидат физико-математических наук, мать — Нади Джамаловна, домохозяйка. И многие курды, ассирийцы, евреи из Армении имеют армянские фамилии. Сама Зара говорит на родном языке – гурманджи – и, по ее словам, гордится своим происхождением», — отмечали организаторы фестиваля.

Minval.az