Ереванская газета «Грапарак» пишет со ссылкой на свои источники, что в России уже принято политическое решение: в конце года, когда истечет срок договора о поставке газа в Армению, повысить тариф на газ.

Издание приводит слова неназванного российского эксперта:

«Чтобы этот шаг России не рассматривался как недружественный в отношении своего партнера по ЕАЭС – Армении, Россия повысит цену на газ также для Беларуси, затем по обратным схемам она будет снижена для Беларуси, а для Армении останется прежней, поскольку здесь больше не то что не доверяют новым армянским властям, а просто в недоумении по ряду вопросов, о чем не боятся говорить приезжающим в Россию из Армении высокопоставленным гостям.

Пусть Армения не забывает и не воодушевляется примером соседней Грузии. Запад не предоставил Грузии особенных грантов, однако дал кредиты и сегодня внешний долг Грузии составляет 11 млрд. в отличие от 7 млрд. Армении. Грузия сегодня осталась без Осетии и Абхазии, а реальный руководитель страны Иванишвили – собственник 6% «Газпрома». Как говорится, он российский «парень».

Minval.az