Азербайджан и Турция договорились увеличить число взаимных пассажирских авиарейсов в 3 раза, до 127 в неделю, говорится в сообщении Госагентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В Баку состоялась встреча между делегациями ГАГА и Генеральным директоратом гражданской авиации Турции при участии представители авиакомпаний обеих стран. Стороны обсудили вопрос либерализации воздушного сообщения между Азербайджаном и Турцией. По итогам переговоров была достигнута договоренность об увеличении количества пассажирских рейсов между городами двух государств почти в 3 раза — с 45 до 127 полетов в неделю.

Право полетов будет распространяться на все авиакомпании Азербайджана и Турции.

Minval.az