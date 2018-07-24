В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках соревнований «Армейские международные игры – 2018».

Как сообщает МО АР, в жеребьевке приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.

По результатам жеребьевки азербайджанские танкисты выступят 28 июля, в первый же день конкурса. Азербайджанская команда будет состязаться с танковыми экипажами из Зимбабве, Индии и Южно-Африканской Республики.

В этом году в конкурсе участвуют 23 страны.

Minval.az