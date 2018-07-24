В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 июля на государственной границе Азербайджана и Армении направлении Товузского района, планируется проведение очередного мониторинга.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Мартин Шустер, информирует сайт МО АР.
Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Саймон Тиллер.